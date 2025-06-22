Reuters: Израиль заявил США, что готов атаковать в одиночку "жемчужину ядерной программы Ирана"

Израильские официальные лица сообщили администрации Трампа, что не хотят ждать две недели, пока будет достигнуто соглашение с Ираном о демонтаже ключевых объектов ядерной программы, пишет агентство Reuters. При этом было заявлено, что Израиль готов в одиночку атаковать подземный ядерный объект в Фордо – "жемчужину ядерной программы Ирана".

Судя по источникам Reuters, напряженный телефонный разговор на эту тему состоялся в четверг, 19 июня.

С израильской стороны в разговоре участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир, отмечается в статье.

Авторы публикации Хумейра Памук, Самиа Нахуль, Александр Корнуэлл и Эмили Роуз отмечают, что США являются единственной страной в мире, располагающей бомбами GBU-57A/B MOP, способными разрушить ядерный объект в Фордо.

В субботу агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты перебрасывают бомбардировщики B-2 на тихоокеанский остров Гуам, что подтверждает возможность непосредственного участия США в атаке.

Ранее отмечалось, что хотя ЦАХАЛ не располагает бомбами GBU-57A/B MOP, израильская атака на Фордо может включать последовательные авиаудары по цели и даже высадку спецназа.