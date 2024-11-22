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Пресса

WSJ: в Курской области в результате удара ВСУ был ранен северокорейский генерал

Война в Украине
Война в России
время публикации: 22 ноября 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 16:57
Украинский солдат в Судже, Курская область
AP Photo

Высокопоставленный северокорейский генерал был ранен в результате удара ВСУ в Курской области, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на западные официальные источники.

Издание подчеркивает, что западные официальные лица впервые сообщают, что высокопоставленный северокорейский военный пострадал в ходе войны России и Украины.

По словам официальных лиц США, в Курске размещено более 10000 северокорейских военнослужащих: так Кремль пытается отразить наступление украинских войск, начавшееся в августе.

Пресса
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