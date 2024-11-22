WSJ: в Курской области в результате удара ВСУ был ранен северокорейский генерал
время публикации: 22 ноября 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 16:57
Высокопоставленный северокорейский генерал был ранен в результате удара ВСУ в Курской области, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на западные официальные источники.
Издание подчеркивает, что западные официальные лица впервые сообщают, что высокопоставленный северокорейский военный пострадал в ходе войны России и Украины.
По словам официальных лиц США, в Курске размещено более 10000 северокорейских военнослужащих: так Кремль пытается отразить наступление украинских войск, начавшееся в августе.