WSJ: в Курской области в результате удара ВСУ был ранен северокорейский генерал

Высокопоставленный северокорейский генерал был ранен в результате удара ВСУ в Курской области, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на западные официальные источники.

Издание подчеркивает, что западные официальные лица впервые сообщают, что высокопоставленный северокорейский военный пострадал в ходе войны России и Украины.

По словам официальных лиц США, в Курске размещено более 10000 северокорейских военнослужащих: так Кремль пытается отразить наступление украинских войск, начавшееся в августе.