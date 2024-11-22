TJP: глава UNRWA проводил секретную встречу с лидерами палестинских террористических организаций

Бывший комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA Пьер Крахенбюль, ныне занимающий пост генерального директора Международного Комитета Красного Креста, в 2017 году провел встречу с лидерами палестинских террористических организаций – ХАМАСа, "Исламского джихада", "Народного Фронта Освобождения Палестины" (НФОП), "Демократического Фронта Освобождения Палестины" (ДФОП) и ФАТХа. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на организацию UN Watch, публикуя фотографию с этой встречи.

Речь идет об одном из множества доказательств давнего и тесного сотрудничества UNRWA с террористами: встреча, проведение которой Крахенбюль просил держать в секрете, состоялась в феврале 2017 года в Бейруте. Среди участников помимо Пьера Крахенбюля и руководителя UNRWA в Ливане Хакама Шауана были Али Барака из ХАМАСа, Абу Имад аль-Рифаи из "Исламского джихада", Салах аль-Юсеф из НФОП и другие представители руководства террористических организаций, которых комиссар UNRWA называл во время встречи "партнерами".

Али Барака из ХАМАСа, курировавший внешние связи группировки с режимами в Тегеране и в Сирии, недавно был внесен США в санкционный список, как и Абу Имад аль-Рифаи из "Исламского джихада".

UN Watch подчеркивает, что Крахенбюль прекрасно осознавал репутационную проблематичность таких встреч, он предупредил присутствующих не обсуждать встречу публично и решать любые проблемы с UNRWA "в частном порядке", обещая им изменения или полную отмену тех или иных решений.

Комиссар агентства подчеркивал важность "взаимного партнерства", говорил о своей готовности встречаться с лидерами террористов хоть тысячу раз и обсуждать возможные изменения или отмену существующей политики. Он благодарил лидеров террора за "сотрудничество и обещание не закрывать школы, офисы и другие объекты UNRWA", подчеркнув: "Если мы сможем достичь этого, значит, мы едины и никто не может нас разделить".

Напомним, Пьер Крахенбюль возглавлял агентство UNRWA в период с марта 2014 по ноябрь 2019 года, он был отстранен на фоне расследования подозрений о коррупции и других злоупотреблениях в руководстве. Его лично также обвиняли в романе с подчиненной – Марией Мохаммеди, для которой в 2015 году была специально создана должность старшего советника главы UNRWA. Крахенбюль брал Мохаммеди в деловые поездки, покупая билеты бизнес-класса. Отставку Крахенбюля тогда поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В апреле 2024 года он вступил в должность генерального директора Международного Комитета Красного Креста, несмотря на всю скандальность и неоднозначность этого назначения. Пьер Крахенбюль – гражданин Швейцарии. Он женат на Тайбе Рахим, являющейся президентом ассоциации "Най-Кала", занимающейся образовательными и здравоохранительными проектами в Афганистане. У них трое детей.