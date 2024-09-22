Взрыв ракеты "Сармат", нанесен значительный ущерб полигону Плесецк

На полигоне Плесецк в Архангельской области завершились неудачей испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Об этом сообщает The Insider со ссылкой на отчет группы MT Anderson, занимающейся сбором и анализом открытой информации.

Ракета взорвалась в шахте, что привело к созданию кратера и причинило значительный ущерб полигону. Предполагается, что взрыв произошел 20-21 сентября.

Это по меньшей мере четвертая неудачная попытка испытаний РС-28. Единственные успешные испытания были проведены 20 апреля 2022 года, после этого было принято решение поставить "Сармат" на вооружение.

21 июня 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что стратегический комплекс "Сармат" заступит на боевое дежурство "в ближайшее время". О том, что это произошло, 1 сентября того же года объявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.