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UK Defence Journal: экипаж ТАВКР "Адмирал Кузнецов" отправлен воевать в Украину в качестве пехоты

время публикации: 22 сентября 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 12:56

Британское издание UK Defence Journal

сообщает, что российское военное командование переформировало экипаж тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в механизированный пехотный батальон и отправлен воевать в Украину.

Как утверждается, поначалу он дислоцировался в Харьковской области, а затем был переброшен под Покровск. Информация об этом получена из российских социальных сетей, где ведутся поиски пропавшего без вести под Харьковом моряка с крейсера Олега Соседова.

Издание также утверждает: известно, что в пехотные подразделения переформируют и части ВВС. Согласно публикации, их направляют на линию фронта в Курской области.

Отметим: "Адмирал Кузнецов" находится на капитальном ремонте с 2017 года, и эксперты сомневаются, что крейсер когда-либо выйдет в море. В ходе работ был потоплен плавучий док, в котором находился корабль. На крейсере произошло несколько пожаров. Так, в 2019 году во время сварочных работ искра попала в трюм, где было разлито топливо. Ущерб составил полмиллиарда рублей.

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