"Исраэль а-Йом": ожидается визит Нетаниягу в Азербайджан

На фоне попыток урегулировать кризис в отношениях между Турцией и Израилем в скором времени ожидается визит в Азербайджан премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пишет издание "Исраэль а-Йом".

Политический обозреватель Ариэль Каана пишет, что точная дата визита пока не определена. Отмечается, что он состоится после проходивших недавно "технических переговоров" в Баку между израильской и турецкой делегациями.

В рамках предстоящего визита, который должен состояться в ближайшее время, Биньямин Нетаниягу встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главная цель переговоров: избежать столкновений с Турцией в Сирии.

Прошлый визит Нетаниягу в Азербайджан состоялся в 2016 году.