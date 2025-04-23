x
23 апреля 2025
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 апреля 2025
|
23 апреля 2025
|
последняя новость: 16:12
23 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Исраэль а-Йом": ожидается визит Нетаниягу в Азербайджан

Израиль
Сирия
Биньямин Нетаниягу
Турция
Азербайджан
время публикации: 23 апреля 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 15:34
"Исраэль а-Йом": ожидается визит Нетаниягу в Азербайджан
Konstantin Zavrazhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP; AP Photo/Evan Vucci

На фоне попыток урегулировать кризис в отношениях между Турцией и Израилем в скором времени ожидается визит в Азербайджан премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пишет издание "Исраэль а-Йом".

Политический обозреватель Ариэль Каана пишет, что точная дата визита пока не определена. Отмечается, что он состоится после проходивших недавно "технических переговоров" в Баку между израильской и турецкой делегациями.

В рамках предстоящего визита, который должен состояться в ближайшее время, Биньямин Нетаниягу встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главная цель переговоров: избежать столкновений с Турцией в Сирии.

Прошлый визит Нетаниягу в Азербайджан состоялся в 2016 году.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook