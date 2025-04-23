"Исраэль а-Йом": ожидается визит Нетаниягу в Азербайджан
время публикации: 23 апреля 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 15:34
На фоне попыток урегулировать кризис в отношениях между Турцией и Израилем в скором времени ожидается визит в Азербайджан премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пишет издание "Исраэль а-Йом".
Политический обозреватель Ариэль Каана пишет, что точная дата визита пока не определена. Отмечается, что он состоится после проходивших недавно "технических переговоров" в Баку между израильской и турецкой делегациями.
В рамках предстоящего визита, который должен состояться в ближайшее время, Биньямин Нетаниягу встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Главная цель переговоров: избежать столкновений с Турцией в Сирии.
Прошлый визит Нетаниягу в Азербайджан состоялся в 2016 году.