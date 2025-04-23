WSJ: Великобритания и Франция готовы к потере Украиной части территорий

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, руководство Франции и Великобритании открыто для сценария, по которому Украина уступит часть территории России в обмен на гарантии безопасности и экономическую помощь.

Вместе с тем Франция и Великобритания предпочли бы, чтобы эти уступки были бы признаны только де-факто, а не де-юре. В качестве примера они приводят соглашение, положившее конец Корейской войне 1950-1953 годов.

На пресс-конференции, прошедшей вечером 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отверг американское предложение уступить России Крым. "Об этом не может быть и речи, это противоречит нашей конституции", – заявил политик. Он также призвал Россию объявить перемирие, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.

WSJ отмечает, согласно опросу общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии в начале 2025 года, 39% украинцев готовы на территориальные уступки в обмен на соглашение, которое положит конец войне. В 2022 году таких было всего 8%. В то же время половина населения выступает против уступок.

Отметим, что план администрации Трампа, призванный положить конец войне, предусматривает признание Крыма российским, а также позволяет России сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.