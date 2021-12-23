Правый сионист Мансур Аббас. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что американские военные моряки перехватили в Аравийском море рыболовецкую шхуну с грузом оружия, предназначенного для йеменских хуситов. Изъято 1000 автоматов Калашникова и 226000 патронов к ним. Согласно законам судоходства, шедшее без флага судно контрабандистов было затоплено, экипаж доставят в Йемен.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" цитирует лидера партии РААМ Мансура Аббаса, признавшего Израиль еврейским государством. Она напоминает, что несколькими днями ранее Аббас выступил против обвинений всех поселенцев в насилии. Издание отмечает, что тем самым арабский политик стал большим сионистом, чем Яир Лапид, Омер Бар Лев и Руби Ривлин.

Агентство Maan знакомит с заявлением следующего командующего ВВС Израиля Томера Бара о том, что ВВС готовы уже завтра нанести сокрушительный удар по объектам иранской ядерной инфраструктуры. При этом основное внимание уделяется отражению удара возмездия со стороны "Хизбаллы". По словам генерала, третья ливанская война будет сокрушительной для группировки.

Каирская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что холодная и дождливая погода в дельте Нила продлится до понедельника, а в районе монастыря Санта-Катарина в Синайских горах температуры ночью упадут до нулевой отметки, при том, что побережье Синая - один из немногих районов, где будет относительно тепло.