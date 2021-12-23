Досудебная сделка Дери и четвертая доза вакцины. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 23 декабря

В центре внимания израильских СМИ начало вакцинации в школах, рекомендации о четвертой дозе и повороты в деле Задорова.

"Исраэль а-Йом": Эпоха четвертой дозы





"Едиот Ахронот": Хермон откроется для посетителей





"Маарив": Поворот в деле Задорова





"Гаарец": Опубликованы детали досудебной сделки с Арье Дери





"Исраэль а-Йом": Эпоха четвертой дозы

Вакцинация четвертой дозой лиц старше 60 лет может начаться в ближайшее воскресенье, 26 декабря. Для начала кампании необходимо лишь распоряжение гендиректора минздрава профессора Нахмана Аша, и ничего не говорит о том, что он не подпишет распоряжение. Больничные кассы получили распоряжение подготовиться к началу вакцинацией четвертой дозой, и они уже начали вносить необходимые изменения в телефонную систему заказа очередей.











"Едиот Ахронот": Хермон откроется для посетителей

В четверг, 23 декабря, горный курорт Хермон в этом сезоне впервые открывается для посетителей. Посетителей просят заранее зарегистрироваться на сайте курорта. В настоящий момент толщина снежного покрова на вершине более 50 см, на нижней отметке подъемника – более 25 см.

"Маарив": Поворот в деле Задорова

В среду, 22 декабря, в окружном суде Нацерета, где проходит повторный процесс над Романом Задоровым, продолжил давать показания свидетель обвинения офицер полиции Ярон Шор, делавший экспертизу следов от обуви на месте преступления. Вопросы ему задавал адвокат Задорова Яром Галеви. Председатель суда Эшер Кула не скрывал того, что показания свидетеля его не удовлетворили. "Если бы не было показаний и реконструкции событий на месте происшествия, и это было бы единственное доказательство в деле, и тогда было бы крайне сложно меня убедить", - заявил он.











"Гаарец": Опубликованы детали досудебной сделки с Арье Дери





В рамках сделки, Дери признает себя виновным в сокрытии налоговой информации. Он выплатит штраф в размере 180 тысяч шекелей и подаст в отставку из Кнессета. Вместе с тем, его действия не будут признаны позорными, и он сможет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва.