В мире растет антисемитизм. Обзор арабских СМИ

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" пишет об интенсивных боях между курдскими ополченцами и боевиками "Исламского государства" на северо-востоке Сирии. Начало им положила атака джихадистов на тюрьму, расположенную на контролируемой курдами территории. Потери сторон только убитыми составляют 89 человек, большинство из них – боевики ИГ.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что Палестинская администрация потребовала создать международную комиссию по расследованию резни, утроенной "сионистскими бандами" в арабской деревне Тантура в 1948 году. Об обнаружении массового захоронения с жертвами побоища рассказала газета "Гаарец" несколько дней назад. Вскоре будет показан и фильм про Тантуру.

Палестинское агентство Maan знакомит с отчетом израильского министерства по делам диаспоры, свидетельствующим о росте проявлений антисемитизма в мире. Согласно документу, это стало последствием двух факторов: пандемии коронавируса и операции "Страж стен", которая проходила в секторе Газы в мае 2021 года. Отчет также установил связь между антисемитскими постами в социальных сетях и нападениями на евреев.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает, что Марокканская баскетбольная ассоциация достигла соглашения о партнерстве с баскетбольной федерацией Израиля. Соответствующее соглашение будет подписано в марте 2022 года, частью торжественных мероприятий станут товарищеские матчи сборных двух стран.