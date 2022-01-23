Скандал в полиции и голосование в правительстве. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 23 января

Первые полосы выпусков израильских газет по-прежнему посвящены скандалу в полиции, а также предстоящему голосованию по вопросу о создании следственной комиссии по подлодкам.

"Исраэль а-Йом": Благодаря вакцине было спасено 20 тысяч человек



"Едиот Ахронот": Полиция шпионила за тремя мэрами



"Маарив": Дело о подлодках легло на стол правительства



"Гаарец": Кандидат Саара на должность юридического советника правительства вызывает сомнения среди юристов



"Исраэль а-Йом": Благодаря вакцине было спасено 20 тысяч человек

Бывший заместитель генерального директора минздрава профессор Итамар Гротто по проанализировал данные по заболеваемости и сделал вывод, что если бы не вакцинация, в Израиле могли умереть от коронавируса еще 20 тысяч человек.











"Едиот Ахронот": Полиция шпионила за тремя мэрами

Рои Рубинштейн пишет об очередной публикации "Калькалиста", в которой рассказывается о том, что номера телефонов трех израильских мэров, а также членов их семей, были взломаны с помощью программного обеспечения NSO, хотя у полиции не было никаких доказательсв незаконной деятельности этих людей.







"Маарив": Дело о подлодках легло на стол правительства

Анна Райва-Барски приводит в газете "Маарив" информацию о том, как будут голосовать министры правительства по вопросу о создании следственной комиссии по делу о закупке подлодок.



"Гаарец": Кандидат Саара на должность юридического советника правительства вызывает сомнения среди юристов





Адвокат Гали Баарав Миара, кандидат на пост юридического советника правительства, выдвигаемая министром юстиции Гидеоном Сааром, не вызывает доверие у многих юристов в связи с отсутствием опыта в уголовном праве.