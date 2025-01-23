СМИ: соглашение о прекращении огня в Ливане будет продлено, ЦАХАЛ ненадолго "задержится"

Соглашение об установлении режима прекращения огня в Ливане между "Хизбаллой" и Израилем, которое истекает 27 января, по всей видимости, будет продлено, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

На этом фоне ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет, что Армия обороны Израиля проинформировала комитет, наблюдающий за выполнением соглашения о прекращении огня, о том, что силы ЦАХАЛа должны остаться "еще на некоторое время" в восточном секторе южного Ливана, чтобы завершить демонтаж инфраструктуры "Хизбаллы" в приграничной зоне. При этом до 27 января силы ЦАХАЛа будут выведены из центрального и западного сектора на юге Ливана около границы с Израилем.

В публикации "Аль-Ахбар" отмечается, что президент Ливана Жозеф Аун провел переговоры с представителями США и Франции, настаивая на том, что Израиль должен вывести войска с ливанской территории к вечеру 26 января.

Соглашение о прекращении огня в Ливане сроком на 90 дней вступило в силу 27 ноября 2024 года. Оно предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод вооруженных формирований "Хизбаллы" за реку Литани.