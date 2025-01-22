Барак Равид: Катар хочет максимально ускорить переход ко второму этапу сделки Израиля и ХАМАСа

Израильский политический обозреватель Барак Равид на своей странице в социальной сети Х, рассказывает о встрече на форуме в Давосе с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абд аль-Рахманом аль-Тани. Катар – главный посредник между Израилем и ХАМАСом.

Политик сообщил, что Катар намерен как можно раньше начать переговоры о втором этапе соглашения, не дожидаясь 16-го дня после начала реализации первого этапа, о чем идет речь в достигнутых договоренностях.

Равид отмечает, что первоначальный план давал сторонам около четырех недель на переговоры об освобождении мужчин младше 50 лет, остающихся в руках ХАМАСа, полном выходе ЦАХАЛа из сектора и постоянном прекращении огня. Стороны признают, что эти переговоры будут крайне сложными.

Премьер-министр Катара рассказал израильскому журналисту, что намерен уже в ближайшие дни встретиться с главой «Мосада» Давидом Барнеа, чтобы ускорить переход ко второй фазе. С той же задачей в регион прибывает и специальный эмиссар президента США Стивен Виткофф.

Израильский источник рассказал, что второй этап сделки обсуждался и в ходе визита в Каир Барнеа и главы ШАБАКа Ронена Бара. Израиль настаивает, что ХАМАС не должен остаться у власти в секторе. Египет и палестинские движения пытаются создать не связанный с ХАМАСом комитет самоуправления.