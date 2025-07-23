N12: на фоне пропалестинских выступлений израильский шеф-повар закрывает ресторан в Берлине

В конце августа в Берлине закроется ресторан Prism израильского шеф-повара Галя Бен-Моше. Об этом рассказывает новостная редакция 12-го телеканала. Недавно заведение было в шестой раз подряд удостоено звезды Michelin.

Как отмечает телеканал, ресторан закрыввается на фоне роста антиизраильских настроений в Европе, в том числе в столице Германии, после начала войны с ХАМАСом. Еще один израильский шеф-повар, Эяль Шани, был вынужден отложить открытие своего берлинского ресторана из-за демонстраций у входа.

До закрытия ресторан, сочетающий восточно-средиземноморскую и классическую европейскую кухню, продолжит работать в обычном режиме, подавая, в том числе, дегустационное меню стоимостью 215 евро на человека.

Бен Моше работает в Берлине с 2012 года. В 2018 году он открыл ресторан Prism, который в 2020 году впервые получил мишленовскую звезду. Заведение смогло пережить пандемию Covid-19, но не попытки бойкота еврейского государства и его граждан