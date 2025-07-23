Ynet: семьи лидеров ХАМАСа бегут из сектора Газы

Как сообщает Ynet со ссылкой на палестинские источники, многие лидеры ХАМАСа переправили свои семьи за границу, что стало причиной возмущения жителей Газы, остающихся в ставшем зоной боев секторе.

Как пишет автор материала Эйнав Халаби, среди тех, кто бежал за границу, – вдова Яхьи Синуара Самар Абу Замар, запечатленная на видео с роскошной сумкой в одном из туннелей сектора. Как утверждается, она пересекла КПП "Рафиах" с фальшивыми документами, выехав с детьми в Турцию, где вышла замуж.

Бежала из сектора и Наджу, жена Мухаммада Синуара, сменившего брата во главе ХАМАСа, и также ликвидированного ЦАХАЛом. В публикации отмечается, что для этого требуется много денег и координация очень высокого уровня.

Антитезой им стала Умм Халид, жена Мухаммада Дэйфа. В интернете расходится видео, запечатлевшее ее с детьми в скромном доме. "Я не убегаю. Я остаюсь с народом", – заявляет она. Однако не исключается, что это видео сделано активистами ХАМАСа для опровержения слухов о всеобщем бегстве.