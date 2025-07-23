NYT: иранские власти Ирана полагают, что последние загадочные взрывы в Иране – израильские диверсии

Американская газета The New York Times обращает внимание на загадочные взрывы и пожары как на стратегических объектах, так и на частных квартирах, которые происходят в Иране в последние две недели.

В официальных сообщениях, цель которых – успокоить иранцев после войны с Израилем, говорится о случайностях или об изношенной инфраструктуре. Однако в личных беседах три иранских источника, один из которых принадлежит к стражам Исламской революции, признали, что многие из них – диверсии.

Никаких подтверждений своих слов они не представили, но сообщили, что под подозрением Израиль, чье руководство обещало продолжить операции в Иране. Однако иранский режим не спешит выступать с обвинениями публично – чтобы не будоражить общественное мнение и избежать необходимости нанести ответные удары.

"Иранское правительство известно стремлением все скрывать, туманностью своих формулировок. Это лишь укрепляет подозрительность граждан. Люди понимают, что власти часто отказываются признавать израильские атаки", – сообщил изданию иранист вашингтонского исследовательского центра DAWN Омид Меримиан.