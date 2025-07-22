Reuters: Трамп ищет альтернативы компании Маска для создания системы ПРО "Золотой купол"

Президент США Дональд Трамп для реализации проекта системы ПРО "Золотой купол" ищет альтернативы компании SpaceX Илона Маска, отношения с которым переживают кризисный период, пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Стоимость реализации проекта "Золотой купол" в настоящее время оценивается в $175 млрд. Ранее давались гораздо более скромные оценки – около $25 млрд.

В мае Трамп объявил, что его администрация определилась с архитектурой системы ПРО нового поколения Golden Dome ("Золотой купол"). По словам Трампа, система ПРО будет включать, в частности, космические системы, наземные и морские перехватчики. "Я ожидаю, что все будет введено в строй до завершения срока моего пребывания в Белом доме" (то есть до января 2029 года), – заявил тогда Трамп.

По данным Reuters, администрация Белого дома рассчитывает привлечь к созданию "Золотого купола" проект Kuiper компании Amazon и крупных оборонных подрядчиков.

Два источника заявили агентству, что Пентагон и Белый дом начали искать альтернативных партнеров для реализации проекта еще до ссоры Трампа и Маска, так как были неудовлетворены слишком сильной зависимостью от единственного партнера (SpaceX). Однако не исключено, что компания SpaceX Маска также будет вовлечена в этот амбициозный проект. Также могут быть привлечены Stoke Space и Rocket Lab.

Напомним, что в марте, выступая перед Конгрессом, Трамп впервые заявил, что правительство США планирует разработать и развернуть новую систему противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). "Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome для защиты нашей родины, полностью сделанного в США", – сказал тогда Трамп.

Ожидается, что руководить проектом будет заместитель главы командующего космическими операциями США генерал Майкл Гетлейн.