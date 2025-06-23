The Atlantic: "Все понимают, что дни Хаменеи сочтены"

Как пишет издание The Atlantic, высокопоставленные представители иранского режима, под влиянием израильских и американских ударов, обсуждают вопрос об отстранении аятоллы Али Хаменеи от руководства Исламской республикой.

К заговору причастны военные и политические фигуры, представители деловых кругов и духовенства. "Тегеран полон заговорами. Они поддерживают контакты с европейцами. Все понимают, что дни Хаменеи сочтены. Даже если он сохранит пост, власти у него не будет", – заявляет иранский источник.

Возможным преемником называют бывшего президента Хасана Роухани, представителя "прагматического" лагеря. При этом источники заявляют: Роухани не принимает участия в дискуссиях о возможной смене верховного лидера.

Источники также сообщают, что хотят достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Они не скрывают страха перед разоблачением, но заявляют, что готовы пойти на риск, чтобы привлечь внимание международного сообщества и прозондировать его реакцию.

Один из источников рассказал, что мирное соглашение с США и Израилем даже после смены лидера может оказаться малодостижимым. Однако они уверены, что даже с учетом этого Хаменеи должен быть отстранен от власти.