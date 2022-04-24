Турция закрывает российско-сирийский авиамост. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговорного процесса с Россией в случае проведения на оккупированных территориях "псевдо-референдумов" или в случае полного захвата Мариуполя. Он заявил, что готов к обмену оставшихся в Мариуполе бойцов и гражданских по любой формуле, признав, что ситуация там ужасная.

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" пишет, что Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию – причем как военных, так и гражданских. Заявление об этом сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара не намерена продлевать разрешение, завершающееся в конце апреля.

Сирийское агентство SANA рассказывает, что христианские церкви, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают 24 апреля Пасху. В воскресенье утром праздничные богослужения прошли по всей Сирии. Агентство напоминает, что две недели назад президент Башар Асад поздравил тех, что отмечает Пасху по грегорианскому календарю.

Агентство Maan передает, что в Израиле отменено действовавшее более двух лет требование носить маски в закрытых помещениях. Министр здравоохранения Ницан Хоровиц сказал, что, несмотря на снижение заражаемости, было принято решение дождаться окончания Песаха. Маски по-прежнему необходимо носить в больницах, домах престарелых и в самолетах.