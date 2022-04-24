Выборы во Франции и напряженность на южной границе. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 24 апреля

В центре внимания израильских СМИ обстрелы из Газы, отмена обязательного ношения масок в помещениях и выборы во Франции.

"Едиот Ахронот": Обстрелы из Газы





"Исраэль а-Йом": В Израиле отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях





"Гаарец": Второй раунд выборов во Франции: у Ле Пен впервые есть шанс





"Маарив": Амихай Шикли попросил БАГАЦ обязать Беннета и Шакед присутствовать на комиссии по его изгнанию из "Ямины"





"Едиот Ахронот": Обстрелы из Газы





22 апреля около 21:30, террористы предприняли попытку обстрела израильской территории из сектора Газы. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, был зафиксирован запуск двух ракет. Сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле, сработать не успел. Одна из ракет взорвалась на израильской территории, другая – на территории Газы. В ночь на 23 апреля в районе Эшколь вновь сработал сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Было зафиксировано падение ракеты на открытой местности. Никто не пострадал. Ущерб причинен не был.







"Исраэль а-Йом": В Израиле отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях

Решение об отмене обязательного ношения защитных масок в помещениях вступило в силу в 20:00 в субботу, 23 апреля. Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

"Маарив": Амихай Шикли попросил БАГАЦ обязать Беннета и Шакед присутствовать на комиссии по его изгнанию из "Ямины"





Депутат Кнессета Амихай Шикли, объявленный "Яминой" незаконно покинувшим фракцию, обратился в БАГАЦ. Шикли просит суд обязать Нафтали Беннета и Айелет Шакед присутствовать на заседании комиссии по делам Кнессета, которая должна утвердить фракционное решение, либо же отложить заседание комиссии.







"Гаарец": Второй раунд выборов во Франции: у Ле Пен впервые есть шанс





Во Франции проходит 24 апреля второй раунд президентских выборов. Как и пять лет назад, в него вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, однако на этот раз прогнозы обещают более напряженную борьбу. Согласно последним опросам, разница между сторонником Евроинтеграции центристом Макроном и правой националистской Ле Пен составляют всего 6-15 процентов. Оба претендента стремятся привлечь на свою сторону сторонников кандидатов, не вышедших во второй тур.