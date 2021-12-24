Лапид в интервью Welt: "Иран должен быть изолирован дипломатически и политически"

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид дал интервью немецкому изданию Welt. Главной темой разговора стали переговоры по иранской ядерной программе, проходящие в Вене.

Лапид подчеркнул, что будущее иранской ядерной программы является для Израиля вопросом экзистенциальным. "Хорошей сделкой было бы соглашение, которое навсегда и полностью устранит ядерную угрозу Ирана. Соглашение, которое также предотвратит закупку Ираном баллистических ракет, передачу высокоточных боеприпасов террористическим организациям и другую подрывную деятельность в регионе. Но Иран не заинтересован в хорошей сделке: он заинтересован в отмене санкций, чтобы он мог продолжать финансировать своих террористических агентов по всему Ближнему Востоку и продвигать свою программу создания ядерного оружия", – заявил Лапид.

На вопрос о "плане Бэ" в отношении Ирана глава израильского МИДа ответил так: "Он состоит из комбинации четырех рычагов, которые дают понять Ирану, что у него нет другого выбора, кроме как отказаться от своих незаконных ядерных целей. Первый: экономическое давление в виде ужесточения санкций. Во-вторых, Иран должен быть изолирован дипломатически и политически. В-третьих, он должен признать, что в регионе существует новый альянс умеренных стран, который работает вместе на благо всех народов и противостоит терроризму Ирана и его приспешников. Наконец, на столе должна быть реальная военная угроза (в отношении Ирана – прим.ред.). Если иранцы считают, что мир не имеет серьезных намерений остановить их, они пойдут по пути создания <ядерной> бомбы".

При этом Лапид уклонился от прямого ответа на вопрос о том, был ли прав бывший глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, когда называл "наивным" европейский подход к решению проблемы ядерного Ирана.

Яир Лапид говорил также о том, насколько израильтяне признательны Германии и бывшему канцлеру Ангеле Меркель за поддержку.

Он также выразил озабоченность по поводу роста числа антисемитских инцидентов в Европе. "Безопасность еврейских общин - приоритет для Израиля", – сказал Лапид.