Сделка Дери, снижение пошлин и вакцинация. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 24 декабря

Основной темой ивритоязычной прессы остается борьба с "омикроном" в стране и за рубежом, а также сделка, подписанная Арье Дери с прокуратурой.

"Исраэль а-Йом": Дери подписал сделку с прокуратурой: его действия не будут признаны позорными и он вскоре сможет вернуться в Кнессет





"Едиот Ахронот": Четыре миллиона прививок за 20 дней





"Маарив": Форер и Либерман договорились о снижении таможенных пошлин на фрукты и овощи





"Гаарец": ЦАХАЛ позволил тысячам устроить марш в Хомеше, но ограничил палестинцев





"Исраэль а-Йом": Дери подписал сделку с прокуратурой: его действия не будут признаны позорными и он вскоре сможет вернуться в Кнессет

В четверг, 23 декабря, юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе партии ШАС Арье Дери будут предъявлены обвинения в рамках заключенной с прокуратурой досудебной сделки. В рамках сделки Дери признает себя виновным по двум пунктам нарушения налогового законодательства. Дери будет приговорен к условному тюремному сроку и к выплате штрафа в размере 180 тысяч шекелей. Подробности в материале Иегуды Шлезингера и Яира Альтмана.











"Едиот Ахронот": Четыре миллиона прививок за 20 дней

Глава правительства Нафтали Беннет заявил, что для того, чтобы не пришлось с целью борьбы с "омикроном" устанавливать в стране локдаун, в Израиле за 20 дней должно быть сделано четыре миллиона прививок. Подробности в материале Адира Янко.







"Маарив": Форер и Либерман договорились о снижении таможенных пошлин на фрукты и овощи

Министр финансов Авигдор Либерман и министр сельского хозяйства Одед Форер подготовили черновик проекта снижения таможенных пошлин на фрукты и овощи. В частности на авокадо, чеснок, грибы, горох, ананасы, артишоки, инжир и др. Таможенные пошлины на остальные свежие, замороженные и консервированные фрукты и овощи будут снижаться постепенно в течение пяти лет, чтобы дать время местному сельскому хозяйству приспособиться к новой ситуации.











"Гаарец": ЦАХАЛ позволил тысячам устроить марш в Хомеше, но ограничил палестинцев





Тысячи израильтян откликнулись на призыв приехать к поселку Хомеш, чтобы выразить несогласие с решением разрушить йешиву в Хомеше. В этом мероприятии приняли участие 10 тысяч человек (эти данные соответствуют оценке полиции количества участников). Одним из организаторов марша стала вдова Иегуды Диментмана, который был убит неделю назад палестинским террористом на выезде из Хомеша.