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    Пресса

    "Гаарец": компания Эхуда Барака создала технологию для взлома видеокамер и подделки видеозаписей

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    Photo by Kobi Gideon / FLASH90

    В последние годы бывший премьер-министр и министр обороны Израиля Эхуд Барак появляется в основном в заголовках экономических СМИ в связи с успехами возглавляемой им компании по производству медицинской марихуаны Intercure.

    Газета "Гаарец" публикует материал, рассказывающий о еще одной стороне деятельности бывшего "Солдата номер 1" – созданной в 2018 году компании Tokа.

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    "Если бы технология, разработанная компанией Эхуда Барака, была бы в распоряжении Израиля в 2010 году, личности агентов "Мосада", участвовавших в ликвидации координатора террористической организации ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха в Дубае, не были бы раскрыты", - пишет журналист "Гаарец" Омер Бен-Яаков.

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    Напомним, что полиции Дубая удалось установить личности ликвидаторов путем просмотра сотен часов видеозаписей с камер в отеле и в аэропорту.

    Технология Toka позволяет взломать видеокамеры на определенной территории и получить доступ к просмотру прямого эфира (как это сделали иранские хакеры в случае с недавним терактом в Иерусалиме). Однако возможности платформы Toka не ограничиваются этим. Она может подменять картинку прямого эфира для наблюдателя, а также манипулировать видеозаписями из облачных архивов камеры.

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    Из документов, попавших в распоряжение издания, компания заключила контракты на поставку своей технологии правоохранительным структурам в Израиле, США, Германии, Австралии и Сингапуре. Компания включена в список лицензированных экспортеров министерства обороны.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 Января 2022
    В Газе отмечают 12-ю годовщину ликвидации "Мосадом" в Дубае Махмуда аль-Мабхуха
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 4 Августа 2016
    Дубай отчитался об успехах спецлаборатории, созданной после ликвидации аль-Мабхуха
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