СМИ: на радость Путину и Эрдогану Трамп намерен закрыть базу снабжения Украины в Греции

Как пишет греческий портал News Break, администрация США отдала распоряжение проверить необходимость использования американцами военной базы в греческом Александруполисе. Она расположена на эгейском побережье Тракии, недалеко от черноморских проливов.

После российского вторжения в Украину греческое правительство предоставило администрации Джо Байдена возможность использовать базу в качестве транзитного пункта при поставке Украине американской помощи, в том числе военной.

Однако, отмечается в публикации, администрация Трампа не намерена продолжать оказывать помощь Украине, тем более – после прошедших в Саудовской Аравии переговоров с Россией, которые представители США оценили как положительные.

Возможное закрытие базы обрадует президента России Владимира Путина, который давно этого добивался, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, считавшей ее угрозой турецкому контролю над проливом Босфор. Американский персонал на базе служил своеобразным щитом от турецких провокаций.