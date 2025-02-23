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WSJ: Великобритания и Франция планируют отправку до 30 тысяч миротворцев в Украину

Война в Украине
Великобритания
Франция
Украина
время публикации: 23 февраля 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 08:48
WSJ: Великобритания и Франция планируют отправку до 30 тысяч миротворцев в Украину
AP Photo/Aurelien Morissard

Власти Великобритании и Франции рассматривают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев в Украину, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

В публикации Александра Уорда, Макса Колчестера и Майкла Гордона отмечается, что Лондон и Париж связывают размещение своих военных в Украине с достижением соглашения о прекращении огня.

Великобритания и Франция рассчитывают использовать американские системы ПВО, находящиеся в Европе, для защиты миротворческого контингента от угроз в Украине.

Ожидается, что 24 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Вашингтон и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. 27 февраля на встречу с Трампом прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Оба они, как пишет WSJ, попытаются убедить американского лидера в необходимости поддержать их инициативу.

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