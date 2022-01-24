Аш-Шейх встретился с Лапидом. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует спецпредставителя администрации США по Ирану Роберта Малли, заявившего, что ядерное соглашение будет невозможным без освобождения иранским режимом четырех американцев, которых, по его словам, удерживают как заложников. Он подчеркнул, что речь идет о двух отдельных вопросах, но оба они требуют решения.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о встрече палестинского министра по делам гражданской администрации Хусейна аш-Шейха с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. Аш-Шейх сказал собеседнику, что необходимо политическое решение, основанное на принципах международной легитимности. Газета напоминает, что после смены правительства контакты Израиля и ПА возобновились.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отразили новые попытки йеменских хуситов нанести удары по их территории. В общей сложности перехвачены три баллистические ракеты. ВВС суннитской коалиции атаковали пусковые позиции ракетчиков. ОАЭ настаивают на возвращении хуситов в список группировок, признанных США террористическими.

Сайт Arab News сообщает, что в Иране приговорена к восьми годам лишения свободы правозащитница Наргес Мохаммеди, боровшаяся за отмену смертной казни. В прошлом ее неоднократно арестовывали, последний арест был совершен в ноябре, когда Наргес участвовала в церемонии памяти убитого в 2019 году манифестанта.