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NEWSru.co.il :: Пресса24 января 2022 г., 07:48

Скандал в полиции и голосование в правительстве. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 24 января

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Скандал в полиции и голосование в правительстве. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 24 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены обсуждению снятия карантина для населения после контакта с зараженным, встрече Лапида и скандалу в полиции.

"Исраэль а-Йом": "Судьи не понимают, что подписывают"

"Едиот Ахронот": Яир Лапид встречался с Хусейном Аш-Шейхом



"Маарив": Взвешивается возможность полной отмены карантинов для всего населения

"Гаарец": Генерал полиции случайно оказался на месте убийства. Он переступил через труп и ушел

"Исраэль а-Йом": "Судьи не понимают, что подписывают"


Яир Альтман пишет про скандал о применении полицией программного обеспечения для прослушивания телефонов. Как пишет Альтман со ссылкой на высокопоставленного представителя правоохранительных органов, судьи подписывают ордеры, не получая от полиции полную картину и не понимая, на что именно дают разрешение.





"Едиот Ахронот": Яир Лапид встречался с Хусейном Аш-Шейхом

23 января министр иностранных дел и сменный премьер-министр Яир Лапид встречался с министром по гражданским вопросам Палестинской автономии Хусейном аш-Шейхом. Согласно опубликованной информации, встреча состоялась в Израиле. Ее детали не сообщаются. Пресс-служба партии "Еш Атид" не комментирует эту публикацию.



"Маарив": Взвешивается возможность полной отмены карантинов для всего населения

В свете решения об отмене карантинов для детей в учебных заведениях министерство здравоохранения взвешивает возможность отменить карантины и для взрослых, которые находились в контракте с зараженными.

"Гаарец": Генерал полиции случайно оказался на месте убийства. Он переступил через труп и ушел

Иегошуа Брайнер пишет об инциденте, который произошел в Кафр-Кана в 2020 году, когда генерал полиции, в настоящее время отвечающий за борьбу с преступностью в арабском секторе, пришел на завод в Кафр-Кана по своим личным делам, прошел через место преступления, перешагнул через тело только что убитого мужчины, и пошел дальше.


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