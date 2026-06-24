Обозреватель Fox Марк Левин: "За год иранский режим получит больше денег, чем Израиль за 10 лет"

Политический обозреватель телеканала Fox News Марк Левин подверг резкой критике меморандум о намерениях, подписанный президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"По этому соглашению Иран за год получит больше денег, чем Израиль получил за десять лет – причем почти все эти деньги Израиль тратит на покупку военного оборудования у американских компаний. Израиль взял курс на полную экономическую и военную независимость. Он не хочет, чтобы к нему относились как к надежному партнеры во время войны и как к боксерской груше в остальное время", – написал он в социальной сети X.

"Послушайте, что говорят об Израиле демократы, ведущие подкастов вокистского рейха, телеведущие и даже некоторые наши друзья. Опасаюсь, что нам придется пожалеть о сближении с такими странами как Катар, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Это узкая и темная тропа", – добавил комментатор.

Левин известен своими произраильскими взглядами, его считают ястребом в вопросах безопасности. Он был сотрудником администрации Рональда Рейгана и занимал пост главы аппарата генерального прокурора Эдвина Миза.