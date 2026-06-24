WSJ: Путин хочет втянуть Беларусь в войну, чтобы открыть "второй фронт" против Украины

Как пишет издание The Wall Street Journal, в последние месяцы президент России Владимир Путин оказывает сильное давление на белорусского лидера Александра Лукашенко, убеждая присоединиться к войне против Украины и гибридным операциям против NATO.

Как сообщили WSJ российские и европейские источники, Путин добивается разрешения использовать белорусскую территорию для ударов БПЛА или открытия "второго фронта" на правом берегу Днепра. Еще один вариант – провокации против государств на восточном фланге альянса с использованием белорусских беспилотников.

Об этом, согласно публикации, идет речь на встречах Лукашенко с российским послом Борисом Грызловым. В качестве рычага давления, рассказывают источники, используется угроза прекратить российскую финансовую помощь главному союзнику РФ.

Вопрос обсуждался в ходе майского телефонного разговора Лукашенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Пятой республики сообщил, что ему известно о российских планах втянуть Беларусь в войну, и предостерег собеседника от последствий. С угрозами в адрес северного соседа выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия использовала Беларусь как плацдарм для главного удара по Киеву. Войска, захватившие Гостомель, Бучу и Ирпень, были остановлены на подступах к столице, а потом и отброшены на белорусскую территорию. Официальный Минск уже осуществлял провокации против Литвы и Польши.