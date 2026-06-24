x
24 июня 2026
|
последняя новость: 12:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июня 2026
|
24 июня 2026
|
последняя новость: 12:35
24 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Путин хочет втянуть Беларусь в войну, чтобы открыть "второй фронт" против Украины

Россия
Украина
Беларусь
Война в Украине
Владимир Путин
время публикации: 24 июня 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 12:44
WSJ: Путин хочет втянуть Беларусь в войну, чтобы открыть "второй фронт" против Украины
Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Как пишет издание The Wall Street Journal, в последние месяцы президент России Владимир Путин оказывает сильное давление на белорусского лидера Александра Лукашенко, убеждая присоединиться к войне против Украины и гибридным операциям против NATO.

Как сообщили WSJ российские и европейские источники, Путин добивается разрешения использовать белорусскую территорию для ударов БПЛА или открытия "второго фронта" на правом берегу Днепра. Еще один вариант – провокации против государств на восточном фланге альянса с использованием белорусских беспилотников.

Об этом, согласно публикации, идет речь на встречах Лукашенко с российским послом Борисом Грызловым. В качестве рычага давления, рассказывают источники, используется угроза прекратить российскую финансовую помощь главному союзнику РФ.

Вопрос обсуждался в ходе майского телефонного разговора Лукашенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Пятой республики сообщил, что ему известно о российских планах втянуть Беларусь в войну, и предостерег собеседника от последствий. С угрозами в адрес северного соседа выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия использовала Беларусь как плацдарм для главного удара по Киеву. Войска, захватившие Гостомель, Бучу и Ирпень, были остановлены на подступах к столице, а потом и отброшены на белорусскую территорию. Официальный Минск уже осуществлял провокации против Литвы и Польши.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook