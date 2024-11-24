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Financial Times: Россия начала вербовку солдат в Йемене, хуситы могут получить российское оружие

время публикации: 24 ноября 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 13:17
Financial Times: Россия начала вербовку солдат в Йемене, хуситы могут получить российское оружие
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Как пишет газета Financial Times, Россия через подставные фирмы вербует йеменцев, проживающих на контролируемых хуситами территориях, для участия в военных действий против Украины.

Посредники обещают высокооплачиваемую работу и возможность получить российское гражданство, однако на деле людей призывают в армию о отправляют на фронт. Речь идет о сотнях человек. Издание квалифицирует происходящее как торговлю людьми.

Чтобы избежать всеобщей мобилизации в условиях тяжелых потерь Россия отправляет на фронт иностранцев. Прежде всего, это 12000 военнослужащих из КНДР, есть также наемники из Индии и Непала. Привлечение йеменцев указывает на все большее взаимодействие России и Ирана.

Специальный представитель администрации США по Йемену Тим Лендеркинг подтвердил изданию, что Россия налаживает связи с хуситами и ведет переговоры, в том числе, о поставках оружия. Это оружие позволит проиранским боевикам еще сильнее угрожать международным перевозкам в Красном море и за его пределами.

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