Financial Times: Россия начала вербовку солдат в Йемене, хуситы могут получить российское оружие

Как пишет газета Financial Times, Россия через подставные фирмы вербует йеменцев, проживающих на контролируемых хуситами территориях, для участия в военных действий против Украины.

Посредники обещают высокооплачиваемую работу и возможность получить российское гражданство, однако на деле людей призывают в армию о отправляют на фронт. Речь идет о сотнях человек. Издание квалифицирует происходящее как торговлю людьми.

Чтобы избежать всеобщей мобилизации в условиях тяжелых потерь Россия отправляет на фронт иностранцев. Прежде всего, это 12000 военнослужащих из КНДР, есть также наемники из Индии и Непала. Привлечение йеменцев указывает на все большее взаимодействие России и Ирана.

Специальный представитель администрации США по Йемену Тим Лендеркинг подтвердил изданию, что Россия налаживает связи с хуситами и ведет переговоры, в том числе, о поставках оружия. Это оружие позволит проиранским боевикам еще сильнее угрожать международным перевозкам в Красном море и за его пределами.