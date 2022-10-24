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    Пресса

    "Гаарец": МИД Украины направил запрос на покупку систем ПРО "Щит света", "Барак 8", "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец"

    время публикации: | последнее обновление:
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    AP Photo/Sebastian Scheiner

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил в МИД Израиля официальный запрос на скорейшую закупку современных систем противоракетной обороны израильского и американо-израильского производства.

    Как сообщает журналист газеты "Гаарец" Одед Ярон, глава дипломатического ведомства Украины запросил у Израиля все системы ПРО, составляющие его эшелонированную систему защиты – "Щит света", "Барак 8", "Железный купол", Patriot, "Праща Давида" и "Хец", "чтобы противостоять используемым Россией иранским барражирующим боеприпасам и баллистическим ракетам, которые Тегеран намерен поставить России".

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    По утверждению Кулебы, использование иранских вооружений Россией в войне с Украиной позволит Тегерану улучшить свои разработки и увеличит угрозу для Израиля и для всего Ближнего Востока.

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    Следует отметить, что лазерная система ПРО "Щит света" все еще находится на стадии испытаний. Поставка систем ПРО Patriot, находящиеся на вооружении ЦАХАЛа, а также систем "Праща Давида" и "Хец", требует прямого разрешения США. Как и "Железный купол", все эти системы являются частью израильской эшелонированной системы защиты от ракетных атак и авиаударов. Израиль не является членом NATO (то есть не может рассчитывать на помощь стран альянса в случае военной угрозы), находится в состоянии войны с Сирией и под угрозой атак со стороны Ирана, а также "Хизбаллы", ХАМАСа, "Исламского джихада" и других террористических группировок.

    Напомним, что изначально Украина просила передать ей две батареи "Железного купола", которыми располагают американские военные. Незадолго до начала российско-украинской войны, в середине февраля сообщалось, что руководство Израиля было против такой передачи. В июле министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в рамках бизнес-конференции на платформе Forbes, подробно объяснял, почему украинским вооруженным силам не подходит "Железный купол". "От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", – справедливо тогда говорил Резников.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Июля 2022
    Министр обороны Украины объяснил, почему его стране не подходит "Железный купол"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Февраля 2022
    Ynet: Израиль не допустил передачи "Железного купола" Украине, чтобы не конфликтовать с Россией
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