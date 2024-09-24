WSJ: "Наземное вторжение ЦАХАЛа в Ливан изменит баланс сил в пользу "Хизбаллы""

Издание The Wall Street Journal предлагает не переоценивать мощные и успешные удары, наносимые Израилем по инфраструктуре террористической группировки "Хизбалла". Наземная операция в Ливане, сообщает WSJ, будет сопряжена для Израиля со значительными трудностями.

Ливанские боевики сохранили огромный арсенал ракет, беспилотников и противотанковых ракет, причем Иран поставляет "Хизбалле" свои новейшие разработки, такие как противотанковая ракета "Алмас". Группировка обладает опытом боев в Сирии и активно изучает опыт военных действий в Украине.

Информированные источники сообщают, что в последние месяцы "Хизбалла" усилила подготовку к войне, оборудуя новые туннели, увеличив поставки вооружений из Ирана и оборудуя позиции для боевиков. Ее арсенал оценивается в 120000-200000 ракет. Даже старые ракеты оснащены новыми системами наведения.

Перед "Хизбаллой" не стоит цели победить ЦАХАЛ на поле боя. Стратегический успех для нее – это втянуть израильскую армию в войну на истощение, заставив нести тяжелые потери. Согласно изданию, ей уже удавалось это сделать в ходе Второй Ливанской войны 2006 года. Ливан вновь угрожает превратиться в "ливанское болото".