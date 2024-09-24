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"Аль-Ахбар": США сообщили Ливану, что больше не могут контролировать израильтян

время публикации: 24 сентября 2024 г., 10:01 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 10:07
"Аль-Ахбар": США сообщили Ливану, что больше не могут контролировать израильтян
AP Photo/Hussein Malla

Связанная с группировкой "Хизбалла" ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет, что 21 сентября, накануне массированного израильского удара по Ливану, исполняющий обязанности ливанского премьер-министра Наджиб Микати и глава парламента Неби Берри получили короткое послание от американской стороны.

"Врата дипломатии закрылись. Возможности для переговоров больше нет", – говорилось в нем. Позже американцы позвонили Микати и сообщили: "США больше не могут контролировать израильтян, сделать ничего нельзя".

Уже после начала израильской операции США, Франция и арабские страны начали оказывать давление на Ливан с тем, чтобы заставить "Хизбаллу" отказаться от поддержки ХАМАСа. Согласно источникам, по сути, это был израильский ультиматум. Ливану передали, что, если группировка отвергнет это требование, Израиль получит свободу действий.

24 сентября в Бейруте ждут турецких и катарских посредников, которые должны выдвинуть собственную инициативу. Однако и в ее основе будет возвращение к резолюции Совета безопасности ООН №1701, предусматривающей отвод "Хизбаллы" от границы с Израилем.

В то же время Ливану выразил поддержку Иран. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Исламская республика не будет сидеть сложа руки, смотря на страдания ливанцев и палестинцев.

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