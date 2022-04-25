Байден принял приглашение Беннета. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что президент США Джо Байден принял приглашение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и посетит Израиль в ближайшие месяцы. Точная дата пока не определена. 24 апреля Беннет и Байден провели телефонный разговор, израильский политик сообщил собеседнику об "усилиях по снижению напряженности в Иерусалиме".

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что Израиль нанес массированный артиллерийский удар по Южному Ливану в ответ на одну ракету, выпущенную по израильскому северу с ливанской территории. Командование миротворческих сил ООН призвало избежать эскалации. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за обстрел Израиля.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", рупор "Хизбаллы", приводит заявление главы оперативного управления Корпуса стражей Исламской революции бригадного генерала Аббаса Нильфрошиана, который сообщил, что Иран располагает самым большим арсеналом ракет и БПЛА в Западной Азии. Он подчеркнул, что вся эта оборонная продукция разработана и производится в Иране.

Сайт Arab News рассказывает, что Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщило о намерении передать заботу о жителях лагерей беженцев другим организациям – в связи с отсутствием финансирования. В 58 лагерях, расположенных в нескольких ближневосточных странах, проживает пять миллионов беженцев.