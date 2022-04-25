Комиссия решит вопрос о Шикли. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 25 апреля

В центре внимания израильских СМИ итоги выборов во Франции, предстоящее решение комисси по депутату Шикли и отчет канцелярии Беннета.

"Едиот Ахронот": Франция выбрала





"Исраэль а-Йом": Организационная комиссия Кнессета проголосует за предложение объявить депутата Шикли "перебежчиком"





"Гаарец": Канцелярия Беннета в ответ на критику опубликовала отчет о расходах на содержание его дома-резиденции





"Маарив": В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль





"Едиот Ахронот": Обстрелы из Газы





Завершается подсчет голосов по итогам второго тура выборов президента Франции. После обработки более 97% голосов было объявлено, что действующий президент Эммануэль Макрон набрал 57,4% голосов. Подробности в материале Тамар Шабак.







"Исраэль а-Йом": Организационная комиссия Кнессета проголосует за предложение объявить депутата Шикли "перебежчиком"

25 апреля организационная комиссия обсудит просьбу руководства коалиции объявить депутата Амихая Шикли ("Ямина") "перебежчиком". Подробности в материале Иегуды Шлезингера.







"Маарив": В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль





Вечером в воскресенье, 24 апреля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента США Джо Байдена. Глава правительства поздравил президента США с праздником Пасхи и пригласил его посетить Израиль. Президент Байден принял приглашение, и как сообщают источники в его окружении, он посетит Израиль в июне 2022 года.

"Гаарец": Канцелярия Беннета в ответ на критику опубликовала отчет о расходах на содержание его дома-резиденции





После того, как 13-й телеканал рассказал о тратах на содержание дома семьи Беннет, который используется в данный момент как официальная резиденция, канцелярия главы правительства опубликовала отчет о расходах. Подробности в материале Йонатана Лисса.