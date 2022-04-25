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NEWSru.co.il :: Пресса25 апреля 2022 г., 10:13

Комиссия решит вопрос о Шикли. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 25 апреля

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Комиссия решит вопрос о Шикли. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 25 апреля

В центре внимания израильских СМИ итоги выборов во Франции, предстоящее решение комисси по депутату Шикли и отчет канцелярии Беннета.

"Едиот Ахронот": Франция выбрала

"Исраэль а-Йом": Организационная комиссия Кнессета проголосует за предложение объявить депутата Шикли "перебежчиком"

"Гаарец": Канцелярия Беннета в ответ на критику опубликовала отчет о расходах на содержание его дома-резиденции


"Маарив": В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль

"Едиот Ахронот": Обстрелы из Газы

Завершается подсчет голосов по итогам второго тура выборов президента Франции. После обработки более 97% голосов было объявлено, что действующий президент Эммануэль Макрон набрал 57,4% голосов. Подробности в материале Тамар Шабак.



"Исраэль а-Йом": Организационная комиссия Кнессета проголосует за предложение объявить депутата Шикли "перебежчиком"

25 апреля организационная комиссия обсудит просьбу руководства коалиции объявить депутата Амихая Шикли ("Ямина") "перебежчиком". Подробности в материале Иегуды Шлезингера.



"Маарив": В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль

Вечером в воскресенье, 24 апреля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента США Джо Байдена. Глава правительства поздравил президента США с праздником Пасхи и пригласил его посетить Израиль. Президент Байден принял приглашение, и как сообщают источники в его окружении, он посетит Израиль в июне 2022 года.




"Гаарец": Канцелярия Беннета в ответ на критику опубликовала отчет о расходах на содержание его дома-резиденции

После того, как 13-й телеканал рассказал о тратах на содержание дома семьи Беннет, который используется в данный момент как официальная резиденция, канцелярия главы правительства опубликовала отчет о расходах. Подробности в материале Йонатана Лисса.

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