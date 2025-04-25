Трамп в интервью Time: если соглашения с Ираном не будет, США поддержат атаку Израиля

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, приуроченному к первым 100 дням в Белом доме, прокомментировал возможное нападение Израиля на Иран.

"Я не останавливал Израиль от нападения, но и не облегчал им задачу. Я сказал, что предпочитаю соглашение нападению, но оставил выбор за ними. Он (Нетаниягу) может вступить в войну с Ираном, мы не будем втянуты. Но если мы не достигнем соглашения (с Ираном) – я с большим удовольствием присоединюсь", – заявил Трамп, дав понять, что готов встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Также Трамп сказал, что гордится привлечением европейцев в то, чтобы они вносили больший вклад в свою безопасность и в продвижение мира между Израилем и некоторыми арабскими соседями. Он сказал, что надеется добиться дальнейшего прогресса на этом направлении в свою вторую каденцию. "Саудовская Аравия войдет в Авраамовы соглашения, – заявляет Трамп. – Это произойдет".

Говоря о разнице между первой и второй каденцией, Трамп заявил: "В прошлый раз я боролся за выживание. На этот раз я сражаюсь за мир".