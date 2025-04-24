Bloomberg: США потребуют от Путина признать право Украины на собственную армию

Как передает агентство Bloomberg, в ходе переговоров с Россией о мирном соглашении с Украиной США намерены потребовать от президента Владимира Путина признать право Украины на собственную армию и оборонную промышленность.

В публикации сообщается, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе возможной встречи специального посланника президента США Стивена Виткоффа с Путиным. США также будут добиваться возвращения Украине захваченной Россией части территории Харьковской области.

Напомним: в июне 2024 года российский лидер заявил, что Украина должна будет признать суверенитет России над Крымом, Донецкой, Луганской, Запорожской Херсонской областями, отказаться от вступления в NATO, а также согласиться на "демилитаризацию" и "денацификацию".

Согласно публикациям СМИ, разработанный администрацией США мирный план предусматривает установление российского суверенитета над Крымом, сохранение российского контроля над оккупированными украинскими территориями и отказ Украины от вступления в NATO.