Израиль и "Хизбалла". Хроника эскалации. Версия New York Times

Газета The New York Times публикует хронологию событий, которые, на взгляд автора материала Анджаны Санкар, привели 25 августа к обмену ударами между Израилем и "Хизбаллой". В материале также отмечаются усилия администрации США предотвратить региональную войну.

Начало витку эскалации, согласно изданию, 2 января послужила ликвидация в Бейруте одного из лидеров ХАМАСа Салаха аль-Арури. Это стало первой за несколько лет ликвидацией за пределами палестинских территорий. Израиль не взял на себя ответственность, но как США, так и Ливан заявили о причастности этого государства.

6 января "Хизбалла" нанесла массированный удар по радарной станции, расположенной на горе Мерон. По мнению аналитиков, это стало скорее символическим шагом, демонстрирующим нежелание ливанской группировки идти на эскалацию.

1 апреля Израиль атаковал часть комплекса иранского посольства в Дамаске. При этом были убиты три высокопоставленных иранских офицера, причастных к тайным операциям. Согласно публикации, это действие значительно повысило региональную напряженность, и так обострившуюся из-за войны в Газе.

14 апреля Иран дал свой ответ, впервые в истории нанеся прямой удар по израильской территории. Было задействовано более 300 ракет и беспилотников. Большинство из них было сбито при активном участии США и Иордании. В Израиле была ранена девочка. Санкар пишет, что и в этом случае ответ был таким, чтобы не вызвать дополнительной эскалации.

13 июля был нанесен удар по району в секторе Газы, который ранее был объявлен безопасным. Целью покушения был лидер боевого крыла ХАМАСа Мухаммад Дэйф. Израиль сообщил, что он был ликвидирован, ХАМАС не подтверждает и не опровергает эту информацию. Согласно министерству здравоохранения Газы, атака унесла жизни еще 90 человек, 300 получили ранения. При этом Санкар не обращает внимание на тот факт, что министерство управляется ХАМАСом.

27 июля выпущенная с территории Ливана ракета взорвалась друзском городе Маджд аль-Шамс на Голанских высотах. Погибли 12 детей и подростков – как отмечает автор, "по данным израильской армии". Это стало самым смертоносным инцидентом на израильской стороне границы. Израиль обвинил "Хизбаллу", та отмежевалась от обстрела.

30 июля во второй раз с начала военных действий Израиль нанес удар по Бейруту. Был ликвидирован глава военной структуры "Хизбаллы" Фуад Шукр. Израиль заявил, что это ответ на обстрел Маджд аль-Шамса. Ликвидация была воспринята как отражение готовности Израиля к нанесению ударов по глубине ливанской территории.

31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя, прибывший в иранскую столицу на инаугурацию нового президента. Ханийя играл ключевую роль в переговорах о возвращении заложников. Иран обвинил в убийстве Израиль, однако израильские представители не стали брать на себя ответственность.

Согласно публикации, убийства снизили шанс достигнуть соглашения с Израилем. При этом, по версии издания, именно Израиль предпринимал шаги, повлекшие за собой эскалацию конфликта, в то время как Иран и "Хизбалла" проявляли сдержанность. За исключением Маджд аль-Шамса NYT игнорирует обстрелы террористами израильских населенных пунктов.