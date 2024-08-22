WSJ: Израиль предложил построить наблюдательные вышки на границе Египта и Газы, Египет против

По данным Wall Street Journal, для борьбы с контрабандой оружия из Египта в сектор Газы израильская переговорная группа предложила установить восемь наблюдательных вышек в районе Филадельфийского коридора.

По данным издания, Соединенные Штаты в поисках компромисса предложили сократить количество наблюдательных вышек до двух, но Египет отклонил оба этих предложения, утверждая, что наличие вышек будет означать военное присутствие ЦАХАЛа в этом районе.

WSJ пишет, что Египет старается заручиться гарантиями США, что Израиль, покинув Филадельфийский коридор на одном из трех первых этапов сделки, не вернется в эту зону вновь, если процесс зайдет в тупик.

Издание отмечает, что днем ранее Биньямин Нетаниягу еще раз повторил, что Израиль усилит свое военное присутствие в районе Филадельфийского коридора, если в этом возникнет необходимость для достижения одной из военных целей – уничтожения ХАМАСа. "Израиль будет добиваться достижения всех своих целей в этой войне в том виде, в каком они были определены кабинетом безопасности, в том числе и того, что Газа не должна представлять угрозу для безопасности Израиля в будущем", – цитирует издание заявление канцелярии Нетаниягу.