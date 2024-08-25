NYT рассказывает об "охоте" на Синуара: США предоставили Израилю подземный радар

Как сообщает газета The New York Times, США предоставили Израилю подземный радар, чтобы содействовать обнаружению местонахождения главы политбюро террористической группировки ХАМАС Яхьи Синуара.

Согласно изданию, для Израиля захват или ликвидация главаря террористов будет означать победу в войне. Синуар отдает себе в этом отчет и фактически превратился в призрак. Он использует электронные средства связи, используя для общения записки, и не появляется на людях.

В Общей службе безопасности Израиля создан особый отдел, задача которого – установить местонахождение Синуара, рассказывает NYT. Израильским военнослужащим почти удалось поймать лидера ХАМАСа в комплексе туннелей, расположенном под Хан-Юнисом, однако джихадист скрылся несколькими днями ранее.

Как утверждается, одна из причин, по которой Израиль позволяет доставку в сектор топлива, – надежда на то, что Синуар воспользуется электронной связью, что позволит израильским спецслужбам выследить его. Известно, что он следит за восьмичасовыми израильскими новостями.

Лидер ХАМАСа перемещается по туннелям между Хан-Юнисом и Рафиахом. Периодически ему удается выйти на поверхность и подышать свежим воздухом. Перед этим охрана убеждается, что в этом районе нет израильских солдат.

Следует напомнить, что общение через гонцов также может оказаться уязвимостью. Именно от гонца была получена информация о местонахождении главы военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа, что позволило его ликвидировать.