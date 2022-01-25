ФАТХ и ХАМАС не готовы к компромиссу. Обзор арабских СМИ

Бейрутская газета "Аль-Ахбар" пишет, что Саад аль-Харири, неоднократно занимавший пост премьер-министра Ливана, принял решение об уходе из политики, призвав своих сторонников не участвовать в выборах. Он заявил, что перед ним стояли две цели – предотвратить гражданскую войну и обеспечить процветание Ливана. С первой он справился, со второй – не смог.

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахияна, сообщившего, что Тегеран готов рассмотреть возможность прямых переговоров с США – чтобы обеспечить справедливое соглашение, включающее гарантии. С предложением прямых переговоров по ядерной тематике выступила администрация Джо Байдена.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" рассказывает, что на завершившихся в Алжире переговорах палестинских движений о национальном примирении не удалось достичь заметных успехов. ФАТХ и ХАМАС декларировали свои позиции, демонстрируя неготовность к компромиссам, несмотря на попытки алжирских посредников добиться сближения.

Агентство Maan сообщает о новом арктическом антициклоне, который придет в Палестину. 26 января во второй половине дня начнется сильный дождь, который на высотах более 700 метров через несколько часов сменит снегопад, который продлится до утра 27 января. Как ожидается, уровень снежного покрова составит несколько сантиметров.