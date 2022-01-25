Иерусалим:
3 - 10°
Тель-Авив:
6 - 14°
Эйлат:
8 - 18°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса25 января 2022 г., 09:49

Решение Мандельблита и дело Задорова. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 25 января

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Решение Мандельблита и дело Задорова. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 25 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены решению Мандельблита прекратить переговоры по сделке с Нетаниягу, скандалу с генералом Хакрушем и смерти Мирьям Наор.

"Исраэль а-Йом": Мандельблит объявил о прекращении переговоров по досудебной сделке c Нетаниягу



"Едиот Ахронот": Израиль обеспокоен: "Русские МИГи в небе над Голанами"

"Маарив": Повторный суд по делу Романа Задорова: показания даст Ольга Кравченко



"Гаарец": Умерла бывшая глава Верховного суда Мирьям Наор




"Исраэль а-Йом": Мандельблит объявил о прекращении переговоров по досудебной сделке c Нетаниягу

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что прекращает переговоры по досудебной сделке с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу. По заявлению юридического советника правительства, переговоры прерываются в связи с завершением его каденции и отказом Нетаниягу согласиться на условия предложенной сделки. В рамках переговоров, от Нетаниягу требовалось признать себя виновным по двум пунктам обвинения в обмане общественного доверия и согласиться на признание этих действий позорными, а также на общественные работы сроком 7-9 месяцев.





"Едиот Ахронот": Израиль обеспокоен: "Русские МИГи в небе над Голанами"

Российские и сирийские ВВС впервые провели совместное патрулирование воздушного пространства Сирии. Россияне были представлены самолетами Су-34, Су-35 и А-50, а сирийцы – МиГ-23 и МиГ-29. Авиационная группа пролетела вдоль границ Израиля и Иордании, а затем через долину Евфрата направилась к северным районам Сирии. Сообщается, что подобные патрулирования должны стать регулярными.




"Маарив": Повторный суд по делу Романа Задорова: показания даст Ольга Кравченко

Во вторник, 25 января, в окружном суде Нацерета на повторном процессе по делу Романа Задорова, обвиняемого в убийстве 15 лет назад школьницы Таир Рады, должна давать показания Ольга Кравченко, которую адвокат Яром Галеви, представляющий интересы Задорова, называл "настоящей убийцей" Рады.



"Гаарец": Умерла бывшая глава Верховного суда Мирьям Наор



24 января в возрасте 74 лет скончалась бывшая глава Верховного суда Мирьям Наор. Она была судьей Верховного суда с 2003 года, а с 2015 по 2017 год была главой Верховного суда.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:49 Решение Мандельблита и дело Задорова. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 25 января
09:17 ФАТХ и ХАМАС не готовы к компромиссу. Обзор арабских СМИ
09:31 Аш-Шейх встретился с Лапидом. Обзор арабских СМИ
07:48 Скандал в полиции и голосование в правительстве. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 24 января
09:07 В мире растет антисемитизм. Обзор арабских СМИ
08:00 Скандал в полиции и голосование в правительстве. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 23 января
08:51 Шпионские программы полиции и конец карантина для детей. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 21 января
09:23 Снег в Иерусалиме и возможная отмена карантинов для детей. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 20 января
09:19 Израиль как пример для подражания. Обзор арабских СМИ
09:27 Израиль предложил Эмиратам военную помощь. Обзор арабских СМИ
Загрузка...