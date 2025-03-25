"Исраэль а-Йом": российская делегация провела переговоры об открытии дипмиссии в Иерусалиме

Как сообщает "Исраэль а-Йом", на минувшей неделе в Израиле побывала высокопоставленная российская делегация во главе с генеральным директором министерства иностранных дел РФ Алексеем Островским.

На переговорах Израиль был представлен главой департамента Евразия Ювалем Фуксом. Важной частью визита стала встреча с мэром Иерусалима Моше Леоном.

По информации издания, российские представители выразили заинтересованность в передаче РФ земельных участков, которые, по их словам, принадлежат России. В частности, речь идет об участке на пересечении иерусалимских улиц Керен Каемет и Маалот. Сейчас на нем расположена парковка.

Согласно договору, заключенному Россией и мэрией Иерусалима, этот участок должны были вернуть России и отдать под строительства отделения посольства РФ в Израиле. Этот шаг закрепил бы признание Москвой Западного Иерусалима как израильской столицы. Мэрия должна была отказаться от плана отчуждения участка для строительства трамвая.

Планировалось, что дипломатическое представительство будет оказывать консульские услуги жителям Иерусалима и окрестностей. Его строительство предполагалось завершить в пятилетний срок.