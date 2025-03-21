INN: БАГАЦ не заморозил увольнение Ронена Бара, он ждет ответ правительства

Источник, знакомый с деталями процедур в Верховном суде, разъяснил INN, что вопреки ранее опубликованным сообщениям, БАГАЦ не заморозил реализацию решения правительства об увольнении Ронена Бара с должности главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

По словам источника, БАГАЦ вынес временное постановление, запрещающее выполнять решение правительства до вынесения Высшим судом справедливости решений по апелляциям. Правительство должно ответить на это временное постановление до понедельника.

Верховный суд назначил дату слушания до окончания срока полномочий нынешнего главы ШАБАКа. По словам источника, хотя такое решение не обязательно было бы принято более консервативным судьей, это не свидетельствует о позиции Верховного суда по существу вопроса.