Sunday Times: Трамп намерен изгнать из вооруженных сил США 15000 трансгендеров

Как пишет британская газета Sunday Times, новоизбранный президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность намерен подписать указ, запрещающий трансгендерным людям проходить службу в вооруженных силах. Согласно информированным источникам, это приведет к увольнению 15000 военнослужащих.

Издание отмечает: нынешнее предписание значительно жестче указа, подписанного в первую каденцию Трампа в Белом доме. Он запрещал трансгендерам вступать в ряды вооруженных сил, но не предусматривал увольнения тех, кто уже служит. Набор трансгендеров в армию был возобновлен при нынешнем президенту Джо Байдене.

"Люди будут изгнаны из вооруженных сил в то время, когда они испытывают кадровый голод. Из всех родов войск только корпусу морских пехотинцев удается набирать необходимое число солдат", – сообщил источник, отметив, что среди увольняемых будут и высокопоставленные офицеры.