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Пресса

"Маaрив": как не совершить самые опасные для израильтян ошибки в Объединенных Арабских Эмиратах

Антисемитизм
Туризм
время публикации: 24 ноября 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 17:31
"Маaрив": как не совершить самые опасные для израильтян ошибки в Объединенных Арабских Эмиратах
AP Photo/Jon Gambrell

Похищение и убийство посланника ХАБАДа раввина Цви Когана Абу-Даби вновь поднимает вопрос о безопасности израильских граждан за рубежом. Мейталь Шараби в своей статье на сайте издания "Маарив" указывает, что непосредственная опасность может подстерегать израильтян, начиная с самого аэропорта: ни в коем случае нельзя садиться в несанкционированные такси.

Она напоминает, что после ухода из туристического спектра Египта и Турции ОАЭ стали желанной целью многих израильских туристов, особенно в зимние месяцы. Ежедневно из Израиля в Дубай и Абу-Даби отправляются рейсы, заполненные отдыхающими.

Штаб национальной безопасности, между тем, присвоил ОАЭ третий уровень опасности – умеренная угроза, желательно избегать поездок, если они не настоятельно необходимы. Если вы летите стыковочным рейсом через Эмираты, не рекомендуется покидать пределы аэропорта.

Для повышения уровня собственной безопасности следует не акцентировать внимание на своей еврейской и израильской идентичности: не стоит носить напоказ звезду Давида или кипу, стоит также отказаться от разговоров на иврите в людных местах. Крайне важно пользоваться только официальными такси и избегать случайных предложений транспорта. В случае ощущения слежки или подозрений, немедленно обращайтесь в полицию.

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