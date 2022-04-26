Лавров говорит о Третьей Мировой войне. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправился в Москву и Киев, Он не ставит перед собой политических задач, его цель – содействовать преодолению гуманитарного кризиса. Канал отмечает, что вторжение России в Украину стало для ООН самым тяжелым испытанием за всю историю. Россия использует право вето, парализуя Совет безопасности.

Агентство Maan приводит заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сообщил об опасности Третьей Мировой войны из-за конфликта в Украине. Он также обвиняет украинскую сторону в отсутствии доброй воли. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский лишь делает вид, что ведет переговоры, а на самом деле просто актерствует.

Панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид", цитируя израильские СМИ, сообщает, что по оценке руководства Израиля, шансы на достижение соглашения между США и Ираном крайне снизились. Договор был практически согласован, когда Иран выдвинул требование вычеркнуть из списка террористических организаций Корпус стражей Исламской революции. Переговоры были прерваны.

Каирская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что шейх аль-Азхара Ахмад Аль-Тайиб высказался против строительства мечетей по соседству с уже существующими коптскими церквями. По его словам, это приведет к преследованию христиан, противному исламской традиции. Богослов подчеркнул, что выступает против строительства церквей рядом с мечетями.