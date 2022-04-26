Шоколадный скандал. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 26 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены осуществленному с задержкой массовому отзыву продукции компаниями "Штраус" и Uniliver в связи с подозрением на наличие сальмонеллы.

"Едиот Ахронот": Шоколад с привкусом горечи





"Исраэль а-Йом": Иранская сделка: осторожный оптимизм в Израиле





"Гаарец": Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов





"Маарив": Объявлен перебежчиком





"Едиот Ахронот": Шоколад с привкусом горечи





О том, что в шоколадном полуфабрикате на производственной линии фабрики "Илит" обнаружены следы сальмонеллы, в руководстве компании "Штраус" знали еще на прошлой неделе, в дни праздника Песах. Несмотря на это, компания не стала публиковать предупреждения, запросив проверку конечной продукции. Подробности в материале Ирис Лифшиц-Клигер.







"Исраэль а-Йом": Иранская сделка: осторожный оптимизм в Израиле

Опасения последних месяцев по поводу подписания новой ядерной сделки между США и Ираном сменились в Израиле осторожным оптимизмом. Постоянно выдвигаемые Ираном новые требования ставят возможность подписания договора под сомнение. Подробности в материале Ариэля Каханы.







"Маарив": Объявлен перебежчиком





Более 11 часов проходило заседание организационной комиссии Кнессета, на котором обсуждалось решение партии "Ямины" объявить Амихая Шикли незаконно покинувшим фракцию. В коалиции утверждали, что Шикли, который был избран в Кнессет в рамках списка "Ямины", на протяжении всей каденции нарушает коалиционную дисциплину и голосует с оппозицией. Шикли, в свою очередь, обвинял руководство "Ямины" в нарушении правил демократии. Подробности в материале Арика Бендера и Анны Барски.

"Гаарец": Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов





Совет директоров Twitter принял предложение Илона Маска. Компания будет продана ему за 44 млрд долларов, 54,2 доллара за акцию. С этой сделкой Twitter перестает быть публичной компанией и переходит в частную собственность самого богатого человека планеты. "Свобода слова - это основа функционирования демократии, а "Твиттер" - это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества", - заявил Маск, объявляя о сделке. Подробности в материале Дафны Маор и Кима Легзиэля.