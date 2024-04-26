ABC News: Администрация Белого дома не будет накладывать санкции на "Нецах Иегуда"

Администрация президента США Джо Байдена склонна полагать, что три батальона Армии обороны Израиля "совершили грубые нарушения прав человека" в отношении палестинского населения Западного берега, однако сохранит за Израилем право на получение военной помощи США.

Агентство ABC News отмечает, что официально информация о решении не накладывать санкции на батальон "Нецах Иегуда" еще не опубликована: рекомендация администрации Белого дома излагалась в письме госсекретаря США Энтони Блинкена спикеру палаты представителей Майку Джонсону, попавшем в распоряжение агентства. Дата этого документа не указывается.

"Решение США не приведет к задержке поставок какой-либо утвержденной американской помощи Израилю, и Израиль сможет получить всю сумму, одобренную Конгрессом", – указано в этом письме.

ABC News ожидает, что такое решение вызовет критику противников администрации Байдена.