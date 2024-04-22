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Израиль

Галат в беседе с бойцами "Нецах Иегуда": "Никто в мире не будет учить нас морали"

время публикации: 22 апреля 2024 г., 18:03 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 18:07
Галат в беседе с бойцами "Нецах Иегуда": "Никто в мире не будет учить нас морали"
Michael Giladi/Flash90

Министр обороны Йоав Галант посетил расположения израильских войск у границ сектора Газы в канун праздника Песах, и побеседовал с военнослужащими и командирами 101 парашютно-десантного батальона, а также с военнослужащими и командирами батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

"Мы сейчас в начале войны против семи армий и террористических организаций, – подчеркнул Галант. – За вашими плечами стоит вся система безопасности Израиля: никто в этом мире не будет учить нас ценностям и морали".

Данное высказывание прозвучало на фоне сообщений о том, что США намерены ввести санкции против батальона "Нецах Иегуда" Согласно публикации издания Axios, причина этого – нарушения прав человека в ходе службы в Иудее и Самарии. Автор материала Барак Равид отмечает, что подобное произойдет впервые в истории отношений двух государств. В частности, батальон и его бойцы не смогут участвовать в программах боевой подготовки, ведущихся с участием США.

Пресс-служба ЦАХАЛа ранее прокомментировала данное сообщение так: "Бойцы батальона "Нецах Иехуда" воюют сейчас в секторе Газы, проявляя мужество и профессионализм и сохраняя приверженность этическому кодексу ЦАХАЛа и нормам международного права. Они находятся на переднем крае круглосуточной боевой работы, призванной обеспечить безопасность граждан Израиля".

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